Tote Bäume überall – Wie geht’s weiter mit dem Wald?

Unserem Wald geht es so schlecht wie noch nie: Schätzungsweise vier von fünf Bäumen in Deutschland sind krank, und massenweise Fichten sind bereits abgestorben – auch bei Försterin Lena Arens, die Reporter Robert im Sauerland besucht. Weil die Fichte besonders schnell und gerade wächst, also gutes Holz liefert, wurde sie lange Zeit gerne angepflanzt. Inzwischen ist aber klar: Das immer trockener werdende Klima ist für die Fichte ein großes Problem.

Försterin Lena macht sich deshalb Sorgen um ihren Wald. Gleichzeitig sieht sie das Fichtensterben aber auch als Chance: Sie will die freigewordenen Flächen mit verschiedenen Baumarten wieder aufforsten. Wie Lena ihren Wald fit für die Zukunft macht? Wie der Wald der Zukunft aussehen könnte? Und warum wir ihn so dringend brauchen? Das und mehr erfährst du in dieser Folge neuneinhalb.

Stand: 26.10.2023, 13:42 Uhr