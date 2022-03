neuneinhalb-Tipp: Wie du Fake News erkennen kannst

Smartphone-Sucht, Datenklau, Fake & Co - Gefahren der Digitalisierung

Neben den vielen positiven Möglichkeiten, die die Digitalisierung bietet, gibt es auch eine andere Seite: Um keine Nachrichten von Freunden zu verpassen, hängen viele Jugendliche fast ununterbrochen am Smartphone. Kriminelle brechen in Computersysteme ein und legen ganze Firmen lahm oder stehlen wertvolle Daten. Um Menschen zu beeinflussen werden immer wieder falsche Nachrichten in Sozialen Netzwerken veröffentlicht. Hier gibt es Infos und Tipps. | mehr