Kabinett | Bundeskabinett

Das Bundeskabinett trifft sich in der Regel jede Woche.

Wenn in den Nachrichten das Wort "Kabinett" fällt, sind damit meistens der Bundeskanzler und seine Ministerinnen und Minister gemeint - also die Spitze der Bundesregierung. "Kabinett" kommt aus dem Französischen und bedeutet "Nebenzimmer". Das heißt aber nicht, dass sich Olaf Scholz mit seinen Kolleginnen und Kollegen in ein dunkles, staubiges Kämmerlein verkriechen muss. Ein Kabinett ist etwas Besonderes: ein abgetrenntes Zimmer, in dem wichtige Dinge besprochen werden. Und das tun die Frauen und Männer der Bundesregierung sehr häufig: wichtige Dinge besprechen und Gesetze entwerfen. Ein Kabinett gibt es allerdings nicht nur in der Bundesregierung - jedes einzelne Bundesland hat ein Kabinett. Denn Bundesländer sind selber kleine Staaten mit einer eigenen Landesregierung.

Stand: 11.01.2024, 13:46 Uhr