Fast alle Händler kaufen ihre Waren zu einem bestimmten Preis ein und verkaufen sie zu einem höheren Preis an ihre Kunden weiter. Diesen Unterschied zwischen Einkaufspreis und höherem Verkaufspreis nennt man Marge. Die Marge ist also das, was ein Händler am Verkauf einer Ware verdient. Er lebt von der Marge. Aber er muss davon zum Beispiel auch die Miete für sein Geschäft bezahlen oder den Lohn für seine Mitarbeiter.

Stand: 24.04.2025, 11:33 Uhr