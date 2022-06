Fast vier Millionen Deutsche sind 2021 regelmäßig Mountainbike gefahren. Trotzdem wissen viele Menschen wenig über diese Sportart.

Die Disziplinen

Für die unterschiedlichen Mountainbike-Disziplinen gibt es verschiedene Fahrräder, die sich zum Beispiel durch ihre Federungen unterscheiden.

Beim Mountainbiking gibt es verschiedene Disziplinen. Eine beliebte Disziplin bei Hobby-Mountainbiker:innen ist „Trail“. Sie ist gut für Anfänger:innen geeignet. Denn hier geht vor allem darum, Spaß am Fahren zu haben.



Beim Downhill geht es hingegen richtig zur Sache: Die Mountainbiker:innen rasen im Wettbewerb so schnell sie können einen Berg herunter. Die Zeit wird gestoppt und wer am schnellsten ist, gewinnt.



Eine ganz andere Disziplin ist der Dirtjump. Dabei ist das Ziel, möglichst coole Stunts hinzulegen.