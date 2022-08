Regionale und saisonale Lebensmittel

Obst und Gemüse aus aller Welt

Der Transport mit dem Flugzeug verursacht etwa 50mal so viel CO2.wie mit einem Schiff

Ob Sommer oder Winter – das gesamte Jahr über kann man in unseren Supermärkten viele verschiedene Sorten Obst und Gemüse kaufen. Das meiste davon wächst jedoch nicht auf dem Feld um die Ecke, sondern wird in anderen Ländern angebaut und dann zu uns nach Deutschland transportiert: Tomaten aus Spanien, Trauben aus Südafrika oder Bananen aus Costa Rica. Das Problem daran: Beim Transport mit Flugzeugen, Schiffen oder LKWs entstehen Gase wie CO2 und das schadet unserer Umwelt.

Für 1 Kilogramm Tomaten aus einem beheizten Treibhaus werden etwa 9 kg CO2 freigesetzt

Einige Gemüsesorten wie z.B. Tomaten oder Paprika werden außerdem in riesigen Gewächshäusern angebaut. Diese Gewächshäuser können beheizt und beleuchtet werden, damit die Früchte das ganze Jahr über gut wachsen. Dadurch entsteht aber auch eine Menge CO2. Es wird also sehr viel Energie in Pflanzen gesteckt, damit wir das gesamte Jahr über eine große Auswahl an Gemüse und exotischen Früchten kaufen können.

Regional & Saisonal

Äpfel, Erdbeeren und viele Kohlsorten sind bei uns in Deutschland heimisch

Es gibt aber auch eine ganze Menge Obst und Gemüse, das ganz natürlich bei uns in Deutschland wächst und weder weit transportiert noch in Gewächshäusern mit Wärme versorgt werden muss. Regionales Gemüse und Obst kommt aus der Region, d.h. es wird in der Nähe angebaut. Für den Transport werden keine Flugzeuge oder Schiffe benötigt und es müssen auch keine langen Strecken mit dem LKW zurückgelegt werden, um die Früchte zu uns in den Supermarkt zu bringen. Regionales Obst und Gemüse verursacht also viel weniger CO2 als solches, das aus weiter Ferne kommt. Es ist umweltfreundlicher. Unter saisonalem Obst und Gemüse versteht man Lebensmittel, die genau zu der Jahreszeit angebaut werden, zu der sie natürlicherweise auch wachsen würden. Erdbeeren z.B. wachsen in Deutschland ungefähr in den Monaten Mai, Juni und Juli im Freien. Will man außerhalb dieser Monate Erdbeeren anbauen, dann müssen sie in Gewächshäusern angepflanzt, beheizt und beleuchtet werden. Jedes Obst und Gemüse hat seine eigene Saison: Die meisten Beeren wachsen im Frühjahr und Sommer, Kohlsorten dagegen im Herbst und Winter. Beim Anbau von saisonalem Gemüse reicht die Energie der Sonne und es ist kein zusätzlicher Energieaufwand und kein Gewächshaus nötig.

Tipps für den Einkauf im Supermarkt

Nicht nur auf Obst und Gemüse, sondern auch auf vielen anderen Lebensmitteln findet man Siegel, die auf eine regionale Herkunft hinweisen

Man kann schon beim Einkauf erkennen, woher die Lebensmittel stammen und wie sie angebaut wurden. Oft ist das Herkunftsland auf der Verpackung angegeben. So weiß man, ob die Früchte weit transportiert werden mussten. Für Lebensmittel aus der Region gibt es zusätzlich Siegel auf der Verpackung, sogenannte Regionalsiegel. An diesen Siegeln kann man erkennen, dass das Obst und Gemüse aus der Nähe kommt