Lieferketten – Wie Waren aus aller Welt zu uns kommen

Täglich kaufen und nutzen wir Produkte aus der ganzen Welt. Aber wie kommen sie eigentlich zu uns? Um das herauszufinden, besucht Luam den weltweit größten Binnenhafen in Duisburg und steigt auf einen 18 Meter hohen Brückenkran. Damit werden tausende Container verladen, die hier jeden Tag ankommen – vollgepackt mit Waren aus China, den USA, Indien und vielen anderen Ländern.

Tatsächlich haben die allermeisten Produkte, die wir kaufen, eine lange Reise hinter sich: Denn hinter jedem Produkt steckt eine Lieferkette mit vielen Stationen – von der Gewinnung des Rohstoffs bis zum Verkauf an die Kundinnen und Kunden. Warum genau das aktuell zum Problem wird und was passiert, wenn Lieferketten unterbrochen werden und Lieferungen nicht rechtzeitig eintreffen? Das und mehr erfährst du in dieser Folge von neuneinhalb.

Stand: 20.08.2022, 08:40 Uhr