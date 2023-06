Die Dame ist die beweglichste Figur auf dem Schachbrett. Sie darf sowohl entlang der Linien, der Reihen und der Diagonalen ziehen.

Schach ist ein Brettspiel, beim dem zwei Personen gegeneinander antreten. Beide Spieler haben je 16 Figuren, die sich auf dem Brett gegenüberstehen. Ziel des Spiels ist es, den König des anderen matt zu setzen – ihn also so in die Enge zu drängen, dass er im nächsten Zug geschlagen würde. Die verschiedenen Figuren dürfen dabei nur nach bestimmten Regeln über das Brett ziehen. Der Turm zum Beispiel darf beliebig viele Felder entlang der Linien und Reihen ziehen. Der Springer darf nur wie ein L ziehen und dabei als einzige Figur über andere hinwegspringen.

Jeder Spieler versucht dem Gegner möglichst viele Figuren abzunehmen und die Verteidigung des gegnerischen Königs zu schwächen. Insgesamt kommt es beim Schach darauf an, die Folgen seines Spielzuges möglichst weit vorauszusehen oder zu berechnen.

Schach im Verein und online

Online kann man sich mit Spielerinnen und Spielern weltweit messen oder auch gegen einen Schachcomputer spielen.

Etwa 25.000 Kinder und Jugendliche spielen in Deutschland Schach in einem Verein. Viele lernen das Spiel in AGs in der Schule kennen. Außerdem gibt es die Möglichkeit, online Schach zu spielen. Mit der Corona-Pandemie sind die Mitgliederzahlen auf Schach-Portalen in die Höhe geschossen.

Betrug im Schach

Betrug ist ein großes Thema im Schachsport. Vor allem ein Betrugsvorwurf beschäftigt die Schachwelt seit einiger Zeit: Im September 2022 gewann der Profischachspieler Hans Niemann gegen den fünffachen Weltmeister Magnus Carlsen. Anschließend warf dieser Hans Niemann vor, bei mehreren Schachpartien betrogen zu haben. Das untersucht nun der internationale Schachverband FIDE.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, beim Schach zu Schummeln: Meistens werden dafür Computerprogramme genutzt. Zum Beispiel über das Smartphone, über einen Sender im Ohr oder