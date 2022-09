Nach der Deutschen Wiedervereinigung wurden aus Ost- und Westdeutschen auch ganz offiziell wieder ein Volk.

Das Wort 'Volk' ist ein sehr altes deutsches Wort. Früher wurde es 'folc' geschrieben. Seine Bedeutung hat sich aber kaum verändert: Schon damals stand es für 'Leute' oder 'Haufen'. Heute ist ein Volk meistens eine große Gruppe von Leuten, die in einem bestimmten Gebiet zusammen leben: Das deutsche Volk lebt in Deutschland, das italienische in Italien und das amerikanische in den USA. Ein Volk hat eine gemeinsame Kultur und meistens spricht es auch dieselbe Sprache. Allerdings nicht immer: In der Schweiz zum Beispiel sprechen einige Menschen Deutsch, andere Französisch, Rätoromanisch oder Italienisch, je nachdem in welchem Teil der Schweiz sie leben.

07.09.2022