neuneinhalb bringt ein wichtiges Thema auf den Tisch: Essen! Denn wie wir uns ernähren, hat nicht nur einen großen Einfluss auf unsere Gesundheit, sondern auch auf die Umwelt. Jana, Mona und Robert wollen in der 25-minütigen Sondersendung 'Besser essen! - das neuneinhalb-Spezial' herausfinden, wie sie sich nicht nur gesund, sondern auch umwelt- und klimafreundlicher ernähren können.

Besser essen! - Das neuneinhalb - Spezial neuneinhalb . . 24:30 Min. . UT . Verfügbar bis 23.09.2025. KiKa.

Denn der Klimawandel schreitet immer weiter voran und es wird höchste Zeit zu handeln. Die Suche nach Antworten führt die drei an spannende Orte: Sie reisen in ein Dorf, in dem die Uhren scheinbar stehen geblieben sind, erkunden einen Garten, in dem die Natur selber gärtnert und dürfen eine Pflanzen-Achterbahn besuchen. Dabei werfen sie nicht nur einen Blick in die Vergangenheit, sondern auch in die Zukunft unserer Ernährung. Denn eines steht fest: Es ist nicht egal, was wir essen!

Stand: 15.09.2020, 14:08 Uhr