ADHS - Warum Jannis oft unkonzentriert und hibbelig ist

‚Ich bin hibbeliger, schneller und aufgeregter als andere Jugendliche‘ – so beschreibt Jannis seine ADHS. ADHS ist die Abkürzung für Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Vor allem in der Schule wurde die für Jannis zu einem richtigen Problem. Er konnte sich nur schwer an Regeln halten, dem Unterricht folgen und lernen.

Um sich besser konzentrieren zu können, nimmt Jannis Medikamente und er hat noch eine andere Strategie entwickelt, mit seiner ADHS umzugehen. Skaten! Wie ihm das hilft und was sich Jannis für den Unterricht in der Schule wünscht? Das erfahrt ihr in dieser Folge von neuneinhalb.

Stand: 19.05.2022, 11:12 Uhr