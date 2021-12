O du fröhliche – Warum Singen guttut

Du triffst keinen Ton und singst trotzdem unter der Dusche? Richtig so, denn Singen ist gesund! Und angeblich kann jede und jeder singen, wenn man nur die richtigen Tricks kennt. Es besteht also Hoffnung, auch für Mona. Sie ist von ihrer Gesangskunst nicht gerade überzeugt, aber bereit, daran zu arbeiten!

Mit der Hilfe des Jugendchors der Akademie für Chor und Musiktheater will sie lernen, worauf es beim Singen ankommt. Und nicht nur das! Mona traut sich sogar ihre neuen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen – bei einem Auftritt vor Publikum gemeinsam mit dem Chor. Außerdem will Mona wissen, warum Singen so guttut, und besucht ein singendes Krankenhaus. Ja, so was gibt es wirklich! Was Singen mit unserem Körper macht? Und ob Monas Auftritt gelingt? Das zeigt diese Folge neuneinhalb!