6. Eine Nacktmull-Königin wächst mit jeder Schwangerschaft.

Wird eine Nacktmullin zur Königin, beginnt ihre Wirbelsäule zu wachsen. Auf diese Weise finden in ihrem Bauch mehr Babys hintereinander Platz – wie in einem Schulbus. Würde sie stattdessen nur dicker werden, könnte sie in den Tunneln ihres Baus leicht stecken bleiben.