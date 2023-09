Nackte Nager - Warum Nacktmulle für die Wissenschaft so spannend sind

Ihre Haut ist nackt und schrumpelig. Die Beinchen sind kurz, die Augen klein. Aber nicht nur der Look der Nacktmulle ist besonders. Die Nager werden unglaublich alt, erkranken fast nie an Krebs und haben enorme Selbstheilungskräfte! Das macht sie für die Forschung sehr interessant. Denn wer weiß, vielleicht tragen Nacktmulle ja das Geheimnis ewiger Jugend in sich…?

Am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin will Luam mehr über die ungewöhnlichen Tiere herausfinden. Rund 350 wuseln dort durch ein Gewirr an durchsichtigen Röhren und Boxen. Und Luam wuselt mit! Sie reinigt eine Nacktmull-Toilette, füttert die Tiere und begleitet eine Nacktmullkönigin zum Schwangerschafts-Check. Was sie dort Unglaubliches erfährt? Das und mehr zeigt diese Folge von neuneinhalb.

Stand: 31.08.2023, 12:20 Uhr