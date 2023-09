Nacktmulle gehören zu den Nagetieren. Ihr natürlicher Lebensraum sind die Savannen und Steppen Ostafrikas. Die Nacktmulle leben dort unterirdisch und graben teilweise fußballfeldgroße Systeme aus Höhlen und Tunneln. Durch die gelangen sie an die Wurzeln und Knollen, von denen sie sich ernähren.

An der Spitze jeder Nacktmullgemeinschaft steht eine Königin. Solange sie an der Macht ist, sind alle anderen Weibchen unfruchtbar. Das heißt: Die Königin allein paart sich mit einem oder wenigen auserwählten Nacktmull-Männchen und bekommt die Jungen. Die anderen Tiere in ihrem Gefolge übernehmen ebenfalls bestimmte Aufgaben: Einige beschaffen das Futter, andere helfen bei der Pflege der Jungen, wieder andere bewachen und verteidigen den Bau oder graben die Tunnel. Damit gehören Nacktmulle zu den extrem seltenen Säugetierarten, die wie Bienen oder Ameisen in einem Staat organisiert sind.

Doch nicht nur das macht sie besonders! Die kleinen, faltigen Nager besitzen Eigenschaften, von denen wir Menschen nur träumen können. Unter anderem werden sie unglaublich alt, erkranken fast nie an Krebs und haben enorme Selbstheilungskräfte. Das macht sie für die Wissenschaft sehr interessant, denn auch wir Menschen wünschen uns ja, bis ins hohe Alter fit und gesund zu bleiben. Forschende auf der ganzen Welt versuchen deshalb den Geheimnissen der Nacktmulle auf die Spur zu kommen.

Stand: 07.09.2023, 10:21 Uhr