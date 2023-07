Baumeister Biber - Gut für Umwelt und Artenvielfalt

In dieser Folge hat Robert eine Mission: Er will Biber in freier Wildbahn sehen und ein Beweisfoto schießen! Denn die größten Nager Europas sind nicht nur niedlich, sondern auch extrem talentierte Baumeister. Sie können ganze Landschaften umgestalten, etwa indem sie Bäume fällen, Dämme bauen und Wasser stauen. Und anders als bei uns Menschen haben ihre Baumaßnahmen viele positive Folgen für die Natur.

Trotzdem freuen sich längst nicht alle darüber, dass die Biberbestände in Deutschland wachsen. Warum das so ist, und ob Robert es wirklich schafft, die scheuen Nager vor die Kamera zu kriegen, siehst du in dieser Ausgabe von neuneinhalb.

Stand: 06.07.2023, 11:26 Uhr