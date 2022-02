Gnadenhöfe - Neues Zuhause für Tiere in Not

Mona besucht in dieser Folge einen ganz besonderen Hof – die MonRo Ranch. Hier leben fast 200 ganz unterschiedliche Tiere, die eines gemeinsam haben: Sie sind alt, krank oder konnten nicht mehr bei ihren Besitzer:innen bleiben. Die MonRo Ranch ist nämlich ein sogenannter Gnadenhof. Was das genau bedeutet und was auf so einem Hof alles zu tun ist, das erfährt Mona von Michael, dem Chef der Ranch.

Außerdem trifft sie Lina und Corinna. Die beiden arbeiten als ehrenamtliche Helferinnen auf dem Hof. Warum ihnen das wichtig ist, und was man können muss, um auf einem Gnadenhof mitzuhelfen, das erfährst du in dieser Folge von neuneinhalb.

Stand: 01.02.2022, 14:15 Uhr