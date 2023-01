Sie steigen auf Dächer, klettern in Schächte, heben Gullideckel und lassen Boote zu Wasser: Marcus Barke und sein Team sind täglich 24 Stunden im Einsatz, um Tieren in Not zu helfen. Robert begleitet die Tierretter einen Tag lang und darf nicht nur ein Netzwurfgerät testen, sondern auch beim Einsatz um eine Wildgans mit anpacken.

Video starten, abbrechen mit Escape Tierischer Einsatz – Unterwegs im Rettungsmobil neuneinhalb – Deine Reporter. . 09:32 Min. . UT . Verfügbar bis 05.06.2026. Das Erste.

Worauf es bei der Tierrettung wirklich ankommt? Und wie Marcus sich mit Einfallsreichtum, Spezial-Equipment und einer Menge Tierliebe auf seine Einsätze vorbereitet? Und was du tun kannst, wenn du ein Tier in Not findest? Das und mehr erfährst du hier bei neuneinhalb.

Was genau du tun kannst, wenn du ein verletztes Tier findest, erfährst du auf diesen Seiten: