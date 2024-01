In dieser Woche haben Bäuerinnen und Bauern bundesweit protestiert und demonstriert.

Zum Beispiel haben sie Autobahnauffahrten und andere Straßen mit Traktoren blockiert und so in vielen Orten den Verkehr behindert.

Was hinter den Protestaktionen steckt und was die Landwirte damit erreichen wollen, zeigt dieses neuneinhalb kompakt.

Stand: 09.01.2024, 12:18 Uhr