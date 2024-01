Meterdicke Wände aus Stahlbeton, fensterlos und fast unzerstörbar – das sind Bunker aus dem zweiten Weltkrieg. Viele davon stehen bis heute an der Nordseeküste, aber auch mitten in den Städten stößt man immer wieder auf die riesigen Betongebäude.

Video starten, abbrechen mit Escape Bunker - Robert entdeckt Geschichten hinter dicken Mauern neuneinhalb – Deine Reporter. 09:36 Min. Das Erste.

Was sich hinter den dicken Mauern verbirgt weiß allerdings kaum einer. Robert lässt sich durch einen Bunker mitten in Hagen führen und trifft einen Zeitzeugen, der als Kind in diesem Bunker Schutz gesucht hat. Wie es sich angefühlt hat, bei einem Angriff stundenlang im Bunker auszuharren? Und wofür man Bunker heute noch gebrauchen kann? Robert macht sich auf die Suche nach Antworten.