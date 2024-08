Wusstest du, dass du das Recht hast, deine Meinung frei zu äußern und mitzubestimmen bei allem, was dich betrifft? Und das nicht nur zu Hause oder in der Schule, sondern sogar auch da, wo du wohnst! Wie das geht? Das erfährt Jana von Nikita.

Video starten, abbrechen mit Escape 30 Jahre Kinderrechte – Wie du mitbestimmen kannst neuneinhalb . . 09:35 Min. . UT . Verfügbar bis 23.11.2024. Das Erste.

Sie ist die Kinderbürgermeisterin ihrer Stadt und vertritt dort die Interessen der jungen Einwohner. Und auch Robert ist in Sachen Kinderrechte unterwegs. Er trifft Jess, Gabriel und María Camila in Köln. Die Drei machen sich schon seit Jahren für Kinderrechte stark und wollen mit Politikern besprechen, wie man das Leben der Kinder in den Städten weltweit verbessern kann. Was die Drei den Politiker vorschlagen? Und warum die Kinderrechte so wichtig sind? Darum geht es in dieser Folge neuneinhalb!

Dieser Beitrag wurde 2019 produziert. Alle Aussagen und Fakten entsprechen diesem Stand und werden nicht aktualisiert.