Frau, Leben, Freiheit - Was ist los im Iran?

Im Iran gibt es strenge Kleidervorschriften für Mädchen und Frauen. Sie haben viel weniger Rechte als Männer. Und immer wieder erfahren sie Gewalt. Jetzt reicht es ihnen! Seit Monaten protestieren viele Menschen im Iran gegen die Regierung, obwohl das sehr gefährlich ist. Tausende Demonstrierende wurden verhaftet und getötet. Die Deutsch-Iranerin Daniela Sepehri unterstützt die Protestbewegung von Anfang an.

Daniela informiert auf Social-Media, spricht mit deutschen Politikerinnen und Politikern. Und immer wieder nimmt sie an Demonstrationen teil, weil sie will, dass sich im Heimatland ihrer Eltern endlich etwas ändert. Tessniem begleitet sie auf eine große Demo in Paris. Was die Frauen im Iran erreichen wollen? Wie es zu den Protesten gekommen ist? Und warum viele Menschen in Europa für die Frauen im Iran auf die Straße gehen? Das erfährst du in dieser Folge!

Stand: 03.03.2023, 11:36 Uhr