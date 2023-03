In Berlin demonstrierten Frauen im Jahr 1911 für das Recht wählen zu gehen.

In Deutschland haben Frauen die gleichen Rechte wie Männer. Aber das war nicht immer so. Im 19. Jahrhundert durften Frauen weder über sich selbst bestimmen noch am politischen Leben teilnehmen. Sie durften beispielsweise nicht wählen und bis 1958 konnte ihr Ehemann entscheiden, ob die Frau arbeiten gehen durfte oder nicht. Dass das heute nicht mehr so ist, verdanken wir der Frauenbewegung.

Frauen sind nach wie vor benachteiligt

In vielen Ländern haben Frauen aber noch immer weniger Rechte als Männer. Sie sind öfter als Männer von Armut betroffen, haben weniger Zugang zu Bildung und werden viel zu häufig Opfer von körperlicher oder sexueller Gewalt. In einigen Ländern wie zum Beispiel in Iran sind Frauen ganz besonders stark benachteiligt. Dort zählt die Aussage einer Frau vor Gericht beispielweise nur halb so viel wie die eines Mannes. Und das ist nur ein Beispiel von vielen. Frauen in Iran dürfen auch bestimmte Berufe nicht ausüben und ohne Erlaubnis ihres Ehemannes nicht verreisen.

Immer wieder protestieren Frauen in Iran gegen diese Diskriminierung

Nach dem Tod einer jungen Iranerin protestieren viele Frauen in Iran.

Seit September 2022 gehen in Iran viele Menschen regelmäßig auf die Straße, um für die Rechte der Frauen zu kämpfen. Auslöser für die Proteste war der Tod der 22-jährigen Iranerin Jina Mahsa Amini. Im September 2022 wurde sie verhaftet, nur weil sie ihr Kopftuch nicht so getragen hat, wie es die strengen Regeln in Iran vorschreiben. Sie starb kurz nach ihrer Verhaftung. Aus Wut haben Frauen in Iran ihre Kopftücher öffentlich verbrannt. So drücken sie ihren Protest aus und zeigen, dass sie selbst entscheiden wollen, wie sie sich kleiden. Sie fordern die gleichen Rechte wie Männer und einen kompletten politischen Wechsel in Iran.

Der Weltfrauentag wird weltweit am 8. März gefeiert

Seit 1911 gibt es den "Internationaler Tag der Frauen", an dem weltweit auf Frauenrechte und Gleichstellung der Geschlechter aufmerksam gemacht wird. Der Weltfrauentag wird am 8. März gefeiert und für Aktionen genutzt, die auf die Lage von Frauen auf der ganzen Welt aufmerksam machen.

Stand: 06.03.2023, 13:22 Uhr