Saugut! - Warum wir alte Nutztierrassen brauchen

In Deutschland leben Millionen Schweine und Rinder - gleichzeitig sind viele von ihnen vom Aussterben bedroht. Wie passt das zusammen? Um das herauszufinden, ist Reporterin Jana zu Besuch auf dem Wilhelminenhof. Dort leben ganz verschiedene gefährdete Tiere, aber sie alle haben eines gemeinsam: Sie gehören zu alten Nutztierrassen, die kaum noch gehalten werden.

Der 9-jährige Hinnerk zeigt Jana, was seine Familie tut, um diese Tiere zu schützen. Dabei darf Jana Ferkel knuddeln, Kühe auf die Weide begleiten und einen neuen Eber auf dem Hof willkommen heißen! Warum die alten Rassen in Zukunft sehr wichtig sein könnten? Und wie sich sogar Politiker für ihren Erhalt einsetzen? Darum geht’s in dieser Folge neuneinhalb.

Stand: 02.07.2020, 15:10