In unserem Alltag nehmen wir Sprachnachrichten auf, tippen am Handy, am Tablet oder Computer… Mit der Hand schreiben viele von uns kaum noch. Reporterin Mona will herausfinden, warum in der Schule trotzdem noch so viel Wert auf eine gute Handschrift gelegt wird. Dafür trifft sie die Wissenschaftlerin Dr. Diaz Meyer, die zum Thema Handschrift forscht und Schüler*innen Tricks zum besseren Schreiben zeigt.

Tippen statt Schreiben - Verschwindet die Handschrift?. neuneinhalb – Deine Reporter.

Dass unsere Handschrift außerdem einzigartig und fast fälschungssicher ist, zeigt ihr Schriftexperte Thomas, den Mona mit einer Fälschung zu überlisten versucht… Ob ihr das gelingt? Und ob unsere Handschrift irgendwann ganz aussterben wird, erfährst du in dieser Folge von neuneinhalb.

Stand: 20.11.2020, 14:17