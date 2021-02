Lebensmittelallergie - Wenn Essen zur Gefahr wird

Gesalzen, geröstet, zu Brotaufstrich und Chips verarbeitet – Erdnüsse sind für die meisten von uns vor allem eins: lecker. Für Vera dagegen sind sie eine echte Gefahr! Schon die kleinsten Spuren von Erdnuss können bei ihr einen allergischen Schock auslösen – und der ist lebensgefährlich.

Im Alltag muss Vera deshalb auf viele Dinge achten und verzichten, um sich vor Erdnüssen zu schützen. Nie verlässt sie das Haus ohne ihre Notfallspritze. In Zukunft soll Hündin Baileys Veras Leben sicherer machen, indem sie Erdnüsse in Lebensmitteln aufspürt. Robert schaut sich an, wie das funktioniert – und ist sogar bei einem wichtigen Test mit Baileys dabei. Ob die tierische Spürnase besteht?

Stand: 25.01.2021, 14:31