Zu wenig Lehrer - Warum fällt so viel Unterricht aus?

In Deutschland herrscht an vielen Schulen Lehrermangel! Eine davon ist die Sekundarschule Karl-Marx in Gardelegen. Derzeit fällt dort etwa ein Viertel der Schulstunden aus, weil es nicht genug Lehrkräfte gibt. Wie es ist, unter solchen Bedingungen zu lernen, erfährt Robert in der Klasse 7a. Die Schülerinnen und Schüler zeigen ihm an einem überdimensionalen Stundenplan, wieviel Unterricht ihnen entgeht, und erzählen, welche Sorgen ihnen das bereitet. Außerdem trifft Robert eine angehende Lehrerin, die noch in der Ausbildung ist. Sie hat während ihres Lehramtsstudiums miterlebt, wie viele ihrer Mitstudierenden hingeschmissen haben und berichtet Robert, was aus ihrer Sicht passieren muss, damit der Lehrer-Beruf wieder attraktiver wird. Warum sie ihren Beruf trotz vieler Überstunden liebt? Was gegen den Lehrermangel unternommen wird? Und wann die Situation wieder besser wird? Das und mehr erfahrt ihr in dieser Folge neuneinhalb!

Stand: 11.04.2023, 14:40 Uhr