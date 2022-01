Eiskunstlauf - Sonja und Robert haben den Dreh raus

Jana trifft in dieser Folge die Geschwister Robert und Sonja, die auf dem Eis eine ziemlich gute Figur machen! Doch dahinter steckt ein knallhartes Training. Schon seit einigen Jahren trainieren die beiden professionell, sechs Mal in der Woche! Inzwischen sind sie so gut, dass sie sogar an den Deutschen Meisterschaften teilnehmen dürfen. Und – sie träumen von Olympia.

Wie ihr hartes Training aussieht? Ob sie Jana eine der Grundfiguren beibringen können? Und wie ihnen beim Vorbereitungsauftritt für die deutschen Meisterschaften der gefürchtete 'Doppeltwist' gelingt? Das und mehr erfährst du in dieser Folge neuneinhalb.

Stand: 07.01.2022, 13:27