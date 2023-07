Frauenfußball – Pauline stürmt aufs Tor

Anpfiff bei der Frauenfußball-EM 2017! Ab dem 16. Juli kämpft die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen in den Niederlanden um den Titel. Eines Tages mit den besten deutschen Fußballerinnen auf dem Platz zu stehen – davon träumt auch Pauline. Sie ist 14 Jahre alt und spielt für Bayer Leverkusen in der Juniorinnen-Bundesliga. Zwei Mal durfte sie auch schon in der U15-Nationalmannschaft mitspielen. Jetzt stehen Pauline und ihre Mannschaftskollegen von Bayer Leverkusen kurz vor einem wichtigen Pokalfinale.

Reporter Robert trifft sie beim letzten Training vor dem Spiel und drückt die Daumen beim Finale. Ob Pauline und ihre Mannschaft den Sieg holen? Wie viel Energie Pauline in ihren Sport-Traum steckt? Und warum es so einen großen Unterschied zwischen Frauen- und Männerfußball gibt? Das gibt’s in dieser Folge neuneinhalb!