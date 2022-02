Roller Derby – Rempeln auf Rollschuhen

Rasantes Tempo, Rangeleien und eine politische Haltung – das alles beschreibt den Sport Roller Derby. Die Sportart auf Rollschuhe hat inzwischen einige Anhänger:innen in Deutschland, z.B. die Kinder und Jugendlichen vom Team „Mogweis Junior Roller Derby“ aus Oberhausen.

Bei ihnen will Robert herausfinden, wie Roller Derby gespielt wird und was das Besondere an diesem Sport ist. Und er versucht sogar mitzumachen! Was Roller Derby noch von anderen Sportarten unterscheidet? Wie der Sport mit Klischees aufräumen will? Und ob Robert auf dem Track punkten kann? Das siehst du in dieser Folge von neuneinhalb!