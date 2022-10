Greenwashing - Wie Firmen uns in die Irre führen

100% Klimaneutral hergestellt, Verpackung aus recycelten Materialien… In vielen Läden findet man Produkte, die angeblich besonders umweltfreundlich hergestellt oder verpackt wurden. Oft führen uns Unternehmen mit solchen Versprechungen aber hinters Licht und stellen sich umweltbewusster dar, als sie sind. Das nennt man Greenwashing.

Reporterin Tessniem trifft Elena Schägg von der Deutschen Umwelthilfe. Sie kennt die Tricks der Unternehmen und erklärt, worauf man beim Einkauf achten sollte. Außerdem besucht Tessniem ein Unternehmen, das es mit dem Umweltschutz ernst meint. Wie das geht? Und was du tun kannst, um nicht in die Greenwashing-Falle zu tappen? Das und mehr siehst du in dieser Folge neuneineinhalb.

Stand: 13.10.2022, 11:30 Uhr