Kernkraft als Klimaretter? - So nachhaltig ist Atomenergie wirklich

Atomkraft, nein danke oder ja bitte? Seit einiger Zeit wird wieder häufiger über Atomenergie geredet, und zwar als klimafreundliche Energieform. Dabei hat sich Deutschland vor einigen Jahren ausdrücklich gegen die Atomkraft entschieden! Bis Ende 2022 sollen deshalb die letzten deutschen Atomkraftwerke abgeschaltet werden. War das ein Fehler?

neuneinhalb-Reporter Robert will wissen, ob die Atomenergie wirklich die Lösung in der Klimakrise sein könnte. Dafür besucht er ein stillgelegtes Atomkraftwerk und erfährt dort, wie eigentlich Atomstrom erzeugt wird. Außerdem untersucht er mit den Science Cops Max und Jonathan die Argumente für und gegen die Atomkraft genauer. Die beiden Wissenschaftsjournalisten haben mit viel Aufwand im Fall „Klimafreundliche Atomkraft“ ermittelt. Welche Vor- und Nachteile die Atomenergie im Vergleich zu anderen Energieformen hat? Ob es sinnvoll ist, neue Atomkraftwerke zu bauen? Und wie es in einem Zwischenlager für Atommüll aussieht? Das und mehr zeigt diese Folge von neuneinhalb!

Stand: 20.04.2022, 14:56 Uhr