Wertvolle Erden - Was es mit den seltenen Metallen auf sich hat

Seltene Erden sind Metalle, die in vielen modernen Technologien verbaut sind. Sie sind also sehr wichtig für unsere Zukunft. Doch an sie heranzukommen, ist nicht leicht.

In dieser Folge nimmt Tessniem die kostbaren Rohstoffe genauer unter die Lupe und trifft einen Wissenschaftler, der an der Erforschung einer neu entdeckten Lagerstätte beteiligt war. Warum es besser wäre, wenn Seltene Erden unter der Erde blieben? Welche anderen Quellen wir erschließen könnten? Und was die Borsten eines Virus damit zu tun haben? Darum geht es diesmal bei neuneinhalb.

Stand: 09.11.2023, 12:21 Uhr