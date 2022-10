Blick in die Glaskugel – Kann man die Zukunft vorhersagen?

Leben wir in Zukunft auf dem Mars oder fliegen wir mit Autos in den Urlaub? Die meisten von uns würden sicher nur zu gerne wissen, was die Zukunft bringt. Wir Menschen haben uns schon immer dafür interessiert und versucht, die Zukunft vorherzusagen. Aber geht das wirklich? Um das herauszufinden macht sich Reporterin Tessniem auf den Weg nach Berlin und trifft den Zukunftsforscher David Weigend.

Heute gibt es tatsächlich eine richtige Wissenschaft, die sich mit der Zukunft beschäftigt. Wie Zukunftsforschung funktioniert? Ob David die Zukunft kennt? Und wie sich Schülerinnen und Schüler einer 6. Klasse die Zukunft vorstellen? Das und mehr zeigt diese Folge neuneinhalb.