Roller fahren, rennen oder einfach einen Berg hinauflaufen – solche ganz alltäglichen Dinge sind für den 11-jährigen Elias nicht selbstverständlich. Er hat bei einem Unfall beide Beine verloren und trägt seitdem Prothesen. Aber wie lebt man mit künstlichen Körperteilen?

Leben mit Prothese - Elias trägt künstliche Beine neuneinhalb . . 09:28 Min. . UT . Verfügbar bis 25.07.2025. Das Erste.

Robert begleitet Elias in seinem Alltag und besucht mit ihm eine 'Geh-Schule', wo Robert selbst eine umgebaute Bein-Prothese ausprobieren darf. Und dann steht noch ein besonderes Ereignis an: Elias bekommt seine ersten Badeprothesen, denn sein großes Hobby ist das Schwimmen. Wie sich die neuen Prothesen anfühlen? Und wie künstliche Körperteile in Zukunft aussehen könnten? Das und mehr erfahrt ihr in dieser Folge von neuneinhalb.

Dieser Beitrag wurde 2019 produziert. Alle Aussagen und Fakten entsprechen diesem Stand und werden nicht aktualisiert.





Stand: 18.06.2019, 15:02 Uhr