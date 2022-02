Alpakas sind Nutztiere, wie zum Beispiel Kühe oder Schafe. Schon vor tausenden Jahren wurden sie von Menschen gezüchtet und gehalten. Mit ihren großen Knopfaugen und dem flauschigen Fell werden Alpakas auch in Deutschland immer beliebter. Aber wo sind die Alpakas eigentlich zu Hause? Was fressen sie und wann fühlen sich sich wohl? In unserem Quiz kannst du zeigen, wie gut du Alpakas kennst.