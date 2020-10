Der Natur auf der Spur - Wer war Alexander von Humboldt?

Er ist sowas wie ein Superstar der Naturwissenschaft: Alexander von Humboldt! Vor 250 Jahren geboren, sind seine Erkenntnisse und er bis heute weltberühmt. Gesa will herausfinden, wie er geforscht hat und begibt sich mit Schüler*innen auf Humboldts Spuren in die Natur. Was sie dabei alles erleben? Wie Naturwissenschaftler*innen heute arbeiten? Und was 3D-Drucke von Schneckenzähnen damit zu tun haben? Darum geht's bei neuneinhalb. | mehr