Diverse Messenger im Smartphone-Display

Der Begriff 'chatten' ist englisch und bedeutet 'plaudern' oder 'schwatzen'. Das kann man auch im Internet, in einem so genannten 'Chat'. Davon gibt es verschiedene Arten.



Zum einen kann man mit seinem Browser auf Internetseiten chatten. Sobald man eine Nachricht geschrieben und abgeschickt hat, ist sie für andere sichtbar. In diesen Chats gibt es oft mehrere Chatrooms, in denen sich nicht nur zwei, sondern mehrere Personen miteinander unterhalten.



Sehr oft wird auch in so genannten Messengern ('message' = Nachricht) wie zum Beispiel whatsapp oder Telegram gechattet. Das ist meist wesentlich privater und es unterhalten sich oft nur zwei Personen. Aber auch in einem Messenger hat man die Möglichkeit, sich in einer Gruppe zu unterhalten, etwa in einem Klassenchat mit seinen Mitschüler*innen.



In einem Chat sollte man grundsätzlich vorsichtig sein, denn nicht alle Chatteilnehmer sagen immer die Wahrheit: Manchmal schleichen sich Erwachsene dort ein und geben sich als Kinder aus. Deswegen sollte man in Chats mit Fremden nie seinen echten Namen, seine Adresse oder seine Telefonnummer verraten.

Stand: 16.10.2020, 15:54