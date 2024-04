Krasse Memes - Hitler im Klassenchat

Wusstest du, dass Witze über Hitler und Nazis nicht nur geschmacklos sind, sondern auch gefährlich sein können? Viele weiterführende Schulen melden, dass bei ihnen schon rechtsextreme und diskriminierende Inhalte in Klassenchats aufgetaucht sind. Warum ist das so? Und was macht diese "Witze" so problematisch?

Robert spricht mit der Bezirksschülervertretung in Köln darüber, wie verbreitet diese Memes wirklich sind und was man dagegen tun kann. Außerdem trifft er eine ganz besondere Frau: Eva Umlauf. Sie ist Jüdin und hat die Hitler-Zeit als Kind miterlebt - und überlebt. Was sie zu lustig gemeinten Hitler-Memes sagt? Und was du selbst tun kannst, wenn menschenverachtende Inhalte in deinen Chats auftauchen? Darum geht es in dieser Folge.

Stand: 23.04.2024, 10:03 Uhr