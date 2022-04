Video starten, abbrechen mit Escape Krieg in der Ukraine 02:29 Min. . Verfügbar bis 18.03.2027.

Krieg in der Ukraine

Die Ukraine ist der zweitgrößte Staat in Europa. Im Osten des Landes, an der Grenze zu Russland, gibt es schon seit Jahren militärische Auseinandersetzungen. Am 24. Februar 2022 befahl der russische Präsident Wladimir Putin seinem Militär, in die Ukraine einzumarschieren. Seitdem herrscht im ganzen Land Krieg.