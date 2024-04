Kinder lachen um die 400 mal am Tag, Erwachsene nur etwa 18 Mal

Lachen ist ein angeborenes Verhalten des Menschen. In allen Kulturen, überall auf der Welt, wird gelacht. Warum Menschen lachen, kann viele verschiedene Gründe haben. Zum Beispiel, um eine peinliche Situation zu überbrücken, oder aus Erleichterung, wenn eine gefährliche Situation glimpflich ausgegangen ist. Wenn wir jemanden anlächeln, zeigen wir ihm, dass wir ihn mögen und ihm nichts Böses wollen. Ein fröhliches Lachen über eine komische Situation oder einen Witz, macht glücklich und ist ansteckend.

Was passiert mit unserem Körper, wenn wir lachen?

Lachen ist für den Körper richtig anstrengend

Wenn wir lachen, ziehen wir die Augenbrauen nach oben und die Augen verengen sich zu Schlitzen. Die Nasenlöcher weiten sich und der Atem geht schneller. Die Mundwinkel werden nach oben gezogen und wir zeigen unsere Zähne. Dazu spannt das Gesicht 17 verschiedene Muskeln an. Insgesamt werden beim Lachen sogar 80 Muskeln betätigt. Die Muskeln in den Beinen und die Blasenmuskulatur werden – im Gegensatz zu den Gesichtsmuskeln – beim Lachen entspannt. Deshalb kippen wir manchmal nach vorne, oder machen uns vor Lachen in die Hose.

Lachen ist gesund

Die Clowns der Initiative ROTE NASEN bringen Kinder im Krankenhaus zum Lachen und helfen ihnen so dabei, schneller gesund zu werden

Lachen hat viele positive Auswirkungen auf den Körper. Durch die schnelle Atmung wird unsere Lunge gestärkt und wir nehmen mehr Sauerstoff auf. Stresshormone werden abgebaut und Glückshormone produziert. Dadurch fühlen wir uns besser, der Körper entspannt sich und die Verdauung wird angeregt. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Lachen sogar das Risiko, einen Herzinfarkt zu bekommen, senken kann und Schmerzen verringert.

Können Tiere lachen?

Menschenaffen können lachen und kichern. Besonders bei Kitzelattacken

Auch wenn es sich manchmal so anhört, die meisten Tiere können nicht lachen. Bei den Menschenaffen, zum Beispiel den Schimpansen oder Bonobos ist das anders. Sie sind sehr nahe mit den Menschen verwandt und können genau wie sie kichern und ihre Freude durch lachen oder grinsen ausdrücken.

Stand: 23.03.2018, 12:22 Uhr