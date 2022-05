Ambulante Pflegekräfte besuchen und betreuen hilfsbedürftige Menschen zu Hause.

Wer in einem Pflegeberuf arbeitet, kümmert sich um kranke, alte oder behinderte Menschen. Eine wichtige Aufgabe also! In Deutschland spricht man aber schon seit vielen Jahren von einem sogenannten Pflegenotstand. Das bedeutet, dass es nicht genug Menschen gibt, die in der Pflege arbeiten wollen. Und dabei steigt die Zahl derer, die Hilfe brauchen an! Aktuell sind rund 4,6 Millionen Menschen in Deutschland pflegebedürftig.

Probleme bei Pflegeberufen

Pflegekräfte in Deutschland protestieren schon seit Jahren gegen schlechte Arbeitsbedingungen.

Pflegende haben oft viel Stress, denn die Arbeit ist körperlich anstrengend und kann durch den häufigen Umgang mit Kranken auch seelisch belasten. In vielen Krankenhäusern und anderen Einrichtungen muss sehr gespart werden. Oft gibt es dadurch zu wenig Pflegepersonal und die Zeit für die einzelnen Patient:innen wird sehr knapp bemessen. Dazu kommen wechselnde Arbeitszeiten, viele müssen regelmäßig nachts und am Wochenende arbeiten, wenn alle anderen frei haben. Anders als z.B. bei Ärzten und Ärztinnen ist ihre Arbeit nicht so hoch angesehen und wird oft schlecht bezahlt. All das führt dazu, dass viele die Freude an ihrem Beruf verlieren und sich andere Jobs suchen. Die Politik bemüht sich, die Situation zu verbessern und die Ausbildung für Pflegeberufe attraktiver zu machen.

Ausbildung in der Pflege

Seit Januar 2020 gibt es die neue Ausbildung zum Pflegefachmann / zur Pflegefachfrau. Die Ausbildung dauert drei Jahre und man lernt dabei alles, was man für die Alten- und Krankenpflege wissen muss. Wer möchte kann sich nach dem 2. Lehrjahr auf einen Bereich spezialisieren. Danach kann man zum Beispiel in Kliniken, Senioreneinrichtungen, in Einrichtungen für behinderte Menschen oder bei (ambulanten) Pflegediensten arbeiten.

Stand: 12.05.2022, 15:44 Uhr