Pflege als Beruf – Luca kümmert sich um Menschen

Eine Zeitlang wurde jeden Abend für sie geklatscht – die Menschen, die in Pflegeberufen arbeiten und sich um Hilfsbedürftige kümmern. Aber viele von ihnen sind unzufrieden mit ihrem Beruf, denn der bedeutet oft schwierige Arbeitszeiten, körperlich anstrengende Aufgaben und relativ wenig Bezahlung. Warum das so ist und was es bedeutet in der Pflege zu arbeiten, das möchte Reporterin Jana herausfinden.

Sie trifft Luca, der gerade eine Ausbildung bei einem mobilen Pflegedienst macht und begleitet ihn einen Tag lang bei der Arbeit. Was Jana dabei erlebt? Warum Luca seinen Job trotz aller Nachteile mag und was in der Pflege in Zukunft besser laufen soll? Das und mehr zeigt diese Folge neuneinhalb.

Stand: 07.05.2022, 08:40 Uhr