Wisente sind Pflanzenfresser und futtern um die 50 kg Gräser, Blätter & Co. am Tag!

Der Wisent ist ein beeindruckendes Tier: Europas größtes Landsäugetier kann bis zu 3 Meter lang werden, Männchen bis zu 1000 Kilogramm schwer! Besonders auffallend sind der Höcker – Widerrist genannt – und das dicke, dunkelbraune Fell. Wisente sind Wildrinder, und sowohl Weibchen als auch Männchen haben spitze Hörner. Weibchen und Jungtiere leben in Herden, die von einer Leitkuh angeführt werden. Wisent-Bullen dagegen sind Einzelgänger oder leben in kleinen Gruppen.

Fast ausgestorben, aber in letzter Sekunde gerettet

In diesem Zuchtbuch stehen Informationen zu jedem einzelnen europäischen Wisent, der in einem Zoo in Europa lebt.

Vor einigen Jahrhunderten waren Wisente in Deutschland und Europa weit verbreitet. Doch dann haben wir Menschen die Wälder immer weiter abgeholzt und den Wisenten so ihren Lebensraum genommen. Gleichzeitig wurden die Wisente gnadenlos verfolgt und gejagt, bis im Jahr 1927 der letzte Wisent in freier Wildbahn getötet wurde. Nur in Zoos und Tierparks überlebten einige wenige Wisente. Diese 56 Tiere waren die letzte Hoffnung, um die Wisente zu retten. Mehrere Zoos und Fachleute haben sich damals zusammengetan mit dem Ziel, Wisente zu züchten und eines Tages in ihrem natürlichen Lebensraum wieder auszuwildern.

Zurück in die Freiheit

1952 war es so weit: Die ersten Wisente kehrten in ein großes Waldgebiet in Osteuropa zurück. Diese ersten freilebenden Tiere bekamen Nachwuchs und die Wisent-Bevölkerung in der Wildnis wuchs langsam. Weitere Auswilderungsprojekte kamen hinzu. Heute leben in Europa wieder etwa 8.200 Wisente in freier Wildbahn.

Die Rettung des Wisents ist eine der größten Erfolgsgeschichten des internationalen Artenschutzes. Doch noch immer sind Maßnahmen nötig, um die Zukunft der Wisente langfristig zu sichern.

