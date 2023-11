Vom Zoo in die Wildnis – Wie Wisente in ihre Heimat zurückkehren

Tschüss Zoo, hallo Freiheit! Zehn Wisente verlassen den Tierpark Berlin und reisen in die Wildnis, um in Aserbaidschan in die Freiheit entlassen zu werden. Ihre Auswilderung ist Teil eines besonderen Projektes. Kurz bevor die Wisente ihre große Reise antreten, besucht Jana die Tiere im Zoo.

Sie hilft beim Stall ausmisten und Frühstück zubereiten und erfährt dabei eine Menge über die besondere Rinderart, die vor fast hundert Jahren in freier Wildbahn ausgerottet wurde. Wie konnte der Wisent trotzdem vor dem Aussterben gerettet werden? Welche Rolle spielt der Zoo in Sachen Artenschutz? Und wie läuft so eine Wisent-Auswilderung ab? Das zeigt diese Folge neuneinhalb!