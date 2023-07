In Deutschland gibt es über 550 Wespen-Arten. Nur zwei davon interessieren sich für unser Essen: die Deutsche Wespe und die Gemeine Wespe. Sie gehören zu den zwölf Arten in Deutschland, die in Gemeinschaften, als Staat, zusammenleben. Wie Bienen bauen sie gemeinsam ein Nest und haben eine Königin und viele Arbeiterinnen.

