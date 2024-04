Jeder hat mal miese Laune, aber das geht meistens wieder vorbei. Bei Depressionen ist das anders. Sie sind eine ernsthafte Krankheit, bei der man Hilfe braucht. Aber wie genau entsteht eine Depression und was kann man dagegen tun? Das findet Robert in dieser Folge von neuneinhalb heraus. Dafür hat er zum Beispiel mit Hannah gesprochen. Sie war 13, als sie sie eine Depression bekam. Damals hat sie sich für nichts mehr interessiert. Sogar ihre Freunde waren ihr egal.

Traurig, lustlos, leer - Was sind Depressionen? neuneinhalb – für dich mittendrin.

Außerdem trifft Robert Alex und Mel. Hier erfährt er, was es für eine Familie bedeutet, wenn zum Beispiel die eigene Mutter an einer Depression erkrankt ist. Mel leidet schon seit vielen Jahren daran. So hat Alex schon im Alter von fünf Jahren gelernt, was Depressionen sind und dass es seiner Mutter deswegen häufig schlecht geht. Was Alex gut tut, wenn ihn die Sorgen um seine Mutter zu sehr belasten, wie Hannah eine Psychotherapie geholfen hat und wo du Hilfe findest, wenn es dir nicht gut geht, darum geht’s in dieser Folge von neuneinhalb.

Dieser Beitrag wurde 2023 produziert. Alle Aussagen und Fakten entsprechen diesem Stand und werden nicht aktualisiert.

