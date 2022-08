Alles wird teurer – Ein Schülerkiosk spürt die Inflation

Die Portion Pommes, der Eintritt ins Schwimmbad, aber zum Beispiel auch Lebensmittel, Benzin und Strom – fast alles wird gerade teurer! Gesa möchte wissen, woran das liegt, und besucht das Café Auszeit an der Nelson-Mandela-Gesamtschule in Greven.

Dort verkaufen Jugendliche in den Schulpausen belegte Brötchen und Getränke, fast alles für 1 Euro. Noch! Denn auch wenn sie es nicht wollen, müssen sie die Preise im Café wahrscheinlich bald erhöhen. Grund dafür ist die steigende Inflation. Was das genau bedeutet? Welche Rolle die Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine dabei spielen? Das erfährst du in dieser Folge neuneinhalb.

Stand: 26.07.2022, 12:54 Uhr