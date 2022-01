Bunt, lustig, gefährlich? - Wie Spielzeug getestet wird

Immer wieder tauchen Meldungen über unsicheres und gesundheitsschädliches Spielzeug auf. Dabei sollten doch gerade Produkte für Kinder besonders streng überprüft werden, bevor sie im Laden landen.

Reporterin Gesa will es in dieser Folge ganz genau wissen: Was müssen Hersteller beachten, wenn sie ein Spielzeug auf den Markt bringen? Gibt es wirklich so viele schwarze Schafe, wie manche Presseartikel vermuten lassen? Und was gehört dazu, damit ein Spielzeug sicher ist? Um diese Fragen zu beantworten, besucht sie den TÜV. Der überprüft nämlich nicht nur Autos, sondern auch Spielzeuge. Und die müssen einiges über sich ergehen lassen!

