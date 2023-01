Handys, Paketdienste, Lebensmittel – Die Produkte, die von der Stiftung Warentest getestet werden sind ganz unterschiedlich.

Warentests sollen Kund:innen helfen, eine gute Kaufentscheidung zu treffen, wenn es ähnliche Produkte von verschiedenen Anbietern gibt. Denn oft ist es schwer zu erkennen, welches Produkt das Beste für einen ist, oder welches Mängel hat. Deshalb beschlossen Politiker:innen im Bundestag auch schon vor etwa 60 Jahren, ein unabhängiges Institut für Produkttests zu gründen: Die Stiftung Warentest.

Getestet wird ganz geheim!

Nicht jeder Test findet im Labor statt – um den Service von Transportunternehmen zu prüfen steigen Tester zum Beispiel auch in Züge.

Ist ein Produkttest geplant, wird zuerst überlegt, was bei einem Produkt besonders wichtig ist. Bei Chips zum Beispiel, dass sie knusprig sind und dass sie keine Schadstoffe enthalten. Dann wird entschieden, welche Marken getestet werden. Die Markenhersteller dürfen davon nichts mitbekommen, damit sie keine verbesserte Ware in die Tests einschmuggeln können. Aus demselben Grund gibt es sogar Menschen, die als geheime Einkäufer für die Stiftung Warentest arbeiten. Wie verdeckte Ermittler gehen sie in Supermärkte und Kaufhäuser, um die Produkte genauso einzukaufen, wie normale Kund:innen.

Tests sind transparent und unabhängig

Die Test-Zeitschrift der Stiftung Warentest gibt es schon seit fast 60 Jahren.

Die unterschiedlichen Laborergebnisse werden dann unter anderem in der Zeitschrift der Stiftung Warentest veröffentlicht. Mit dem Verkauf ihrer Zeitschriften finanziert die Stiftung Warentest ihre Tests. Werbeanzeigen gibt es in dem Magazin nicht. Weil die Stiftung Warentest dadurch als unabhängig gilt, haben viele Menschen ein großes Vertrauen in die Testergebnisse. Aber auch andere Testveranstalter haben sich verpflichtet, transparent und unabhängig zu arbeiten. Zum Beispiel Öko-Test, der ADAC oder das Magazin für Computertechnik.

Wettbewerb „Jugend testet“

Bei dem Wettbewerb „Jugend testet“ kannst du dich selbst als Produktetester:in ausprobieren. Mitmachen können Schüler:innen zwischen 12 und 19 Jahren. Was und wie du testest, kannst du selbst entscheiden. Nach den Tests schreibst du einen Testbericht und schickst ihn an die Stiftung Warentest. Die sechs besten und originellsten Tests gewinnen.